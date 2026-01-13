Уровень рождаемости во Франции опустился до минимума с 1944 года

Во Франции уровень рождаемости по итогам 2025 года опустился до самой низкой отметки с 1944 года. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE).

"В 2025 году родилось 654 тыс. детей, это на 2,1% меньше, чем в 2024 году и на 24% меньше, чем в 2010 году, когда отмечался самый высокий уровень рождаемости. Коэффициент рождаемости продолжает снижаться: после 1,61 в 2024 году он составил 1,56 ребенка на женщину в 2025 году; это самый низкий уровень с конца Первой мировой войны", - следует из доклада.

Институт также указывает, что число смертей превысило количество новорожденных за прошлый год и составило 651 тыс., что на 1,5% больше, чем в 2024 году. По мнению составителей доклада, рост смертности связан с зимней эпидемией гриппа, особенно в начале 2025 года.

Вместе с тем общая численность населения в республике выросла до 69,1 млн человек - в 2024 году этот показатель составлял 68,6 млн человек. Средняя продолжительность жизни составляет 85,9 лет для женщин и 80,3 года - для мужчин.