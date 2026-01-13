Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
13 января 2026 / 22:37
Премьер Грузии считает поразительными слова Санду об объединении Молдавии и Румынии В Таганроге при атаке ВСУ погибла женщина
Москва
13 января 2026 / 22:37
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
13 января 2026 / 12:13
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
/ Дальнее зарубежье / Общество / Евроведение / Политика и религия
Общество
Уровень рождаемости во Франции опустился до минимума с 1944 года
13 января 2026 / 19:29
Уровень рождаемости во Франции опустился до минимума с 1944 года
© Егор Алеев/ ТАСС

Во Франции уровень рождаемости по итогам 2025 года опустился до самой низкой отметки с 1944 года. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE).

"В 2025 году родилось 654 тыс. детей, это на 2,1% меньше, чем в 2024 году и на 24% меньше, чем в 2010 году, когда отмечался самый высокий уровень рождаемости. Коэффициент рождаемости продолжает снижаться: после 1,61 в 2024 году он составил 1,56 ребенка на женщину в 2025 году; это самый низкий уровень с конца Первой мировой войны", - следует из доклада.

Институт также указывает, что число смертей превысило количество новорожденных за прошлый год и составило 651 тыс., что на 1,5% больше, чем в 2024 году. По мнению составителей доклада, рост смертности связан с зимней эпидемией гриппа, особенно в начале 2025 года.

Вместе с тем общая численность населения в республике выросла до 69,1 млн человек - в 2024 году этот показатель составлял 68,6 млн человек. Средняя продолжительность жизни составляет 85,9 лет для женщин и 80,3 года - для мужчин. 

