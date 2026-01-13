Гренландия не желает быть частью США и выбирает оставаться с Данией

Гренландия не желает быть частью Соединенных Штатов, остров выбирает Данию. Об этом заявил глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен во время пресс-конференции в Копенгагене.

"Если нам придется выбирать между США и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию. Мы выберем НАТО, Королевство Дания и ЕС. Время для внутренних дискуссий и раскола еще не пришло. Время объединиться", - отметил он.

Нильсен подчеркнул, что остров нельзя купить, а Гренландия будет частью западного альянса.

"Главное - мы не продаемся. Наша линия ясна: мы хотим сотрудничества. Гренландия всегда будет частью западного альянса", - указал глава правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. Согласно документу, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.