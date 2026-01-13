В Таганроге при атаке ВСУ погибла женщина

В Таганроге найдено тело женщины в доме, разрушенном в результате утреннего обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение разместил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"К концу дня пришла горькая новость из Таганрога, который во вторник утром подвергся вражескому обстрелу. Погибла 65-летняя женщина. На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в разрушенном здании. Выражаю глубочайшие соболезнования родным погибшей. Гибель родного человека не восполнить, но мы окажем близким материальную помощь", - указал он.

Спасатели продолжают разбор завалов разрушенного здания, в местах атаки работает комиссия по оценке ущерба.

Слюсарь уточнил, что днем также были отражены воздушные атаки в Морозовском и Тарасовском районах.