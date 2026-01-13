Премьер Грузии считает поразительными слова Санду об объединении Молдавии и Румынии

Заявление молдавского президента Майи Санду о готовности поддержать объединение Молдавии и Румынии в случае организации в стране референдума по этому вопросу является поразительным. Такое мнение выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе при общении с журналистами.

"Для меня такие заявления Санду оказались поразительными. Политический лидер страны заявляет, что готов проголосовать за потерю независимости страны. Я не знаю даже, как это комментировать. Это, разумеется, очень печальное событие для Молдовы. Молдова приобрела независимость вместе с нами, в начале 90-х годов", - отметил Кобахидзе.

Ранее Санду заявила, что на референдуме поддержала бы объединение Молдавии с Румынией. Она аргументировала свою позицию тем, что "небольшой стране" "становится все труднее выживать". Вместе с тем президент признала, что на сегодняшний день в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение.