Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с утверждением о том, что Россия, Иран, Китай и КНДР якобы "стремятся к долгосрочной конфронтации" с альянсом. Такое заявление он сделал на конференции "Глобальная Европа", организованной наднациональной фракцией либералов в Европарламенте Renew Europe.

По словам Рютте, "Россия, Китай, Иран и КНДР стремятся к долгосрочной конфронтации с НАТО". Он считает, что военная угроза в адрес военного блока "реальна и не исчезнет со временем". По мнению генсека, указанные страны "все активнее сотрудничают, чтобы бросить вызов НАТО", но у альянса "есть преимущество", которое заключается в многолетнем партнерстве между государствами-членами.

Он также заверил участников конференции, что США "остаются полностью приверженными НАТО", однако при условии, что Европа и Канада "выполнят свои обязательства в сфере обороны". Рютте уточнил, что они должны "быстро достичь" уровня военных расходов в 5% ВВП. Он убежден, что предстоящее увеличение военных расходов Европы более чем в 2,5 раза якобы принесет ей экономическое процветание, "экономический рост и новые рабочие места".

Кроме того, генсек обратил внимание, что НАТО считает Украину "первой линией обороны от России".