Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
13 января 2026 / 22:50
КОТИРОВКИ
USD
13/01
78.7913
EUR
13/01
91.9668
Новости часа
В Госдуме призвали проверить все роддома в стране после ЧП в Новокузнецке Рютте заявил, что Россия, Иран и Китай ищут конфронтации с НАТО
Москва
13 января 2026 / 22:50
Котировки
USD
13/01
78.7913
0.0000
EUR
13/01
91.9668
0.0000
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
13 января 2026 / 12:13
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Экспансия НАТО / НАТО против России
Безопасность
Рютте заявил, что Россия, Иран и Китай ищут конфронтации с НАТО
13 января 2026 / 20:32
Рютте заявил, что Россия, Иран и Китай ищут конфронтации с НАТО
© AP/ Virginia Mayo/ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с утверждением о том, что Россия, Иран, Китай и КНДР якобы "стремятся к долгосрочной конфронтации" с альянсом. Такое заявление он сделал на конференции "Глобальная Европа", организованной наднациональной фракцией либералов в Европарламенте Renew Europe.

По словам Рютте, "Россия, Китай, Иран и КНДР стремятся к долгосрочной конфронтации с НАТО". Он считает, что военная угроза в адрес военного блока "реальна и не исчезнет со временем". По мнению генсека, указанные страны "все активнее сотрудничают, чтобы бросить вызов НАТО", но у альянса "есть преимущество", которое заключается в многолетнем партнерстве между государствами-членами.

Он также заверил участников конференции, что США "остаются полностью приверженными НАТО", однако при условии, что Европа и Канада "выполнят свои обязательства в сфере обороны". Рютте уточнил, что они должны "быстро достичь" уровня военных расходов в 5% ВВП. Он убежден, что предстоящее увеличение военных расходов Европы более чем в 2,5 раза якобы принесет ей экономическое процветание, "экономический рост и новые рабочие места".

Кроме того, генсек обратил внимание, что НАТО считает Украину "первой линией обороны от России".

Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
20:45
В Госдуме призвали проверить все роддома в стране после ЧП в Новокузнецке
20:32
Рютте заявил, что Россия, Иран и Китай ищут конфронтации с НАТО
20:15
Премьер Грузии считает поразительными слова Санду об объединении Молдавии и Румынии
19:59
В Таганроге при атаке ВСУ погибла женщина
19:45
Гренландия не желает быть частью США и выбирает оставаться с Данией
19:29
Уровень рождаемости во Франции опустился до минимума с 1944 года
19:17
"Страна" сообщила о практически полном блэкауте в Киеве
18:57
The Daily Beast: Рубио носил туфли не по размеру из-за насмешек Трампа
18:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 275 военных
18:30
Каллас: Евросоюз не откажется от отношений с США, несмотря на их ухудшение
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения