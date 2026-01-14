В Госдуме призвали проверить все роддома в стране после ЧП в Новокузнецке

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой организовать проверку условий оказания медпомощи новорожденным во всех родильных домах страны. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС.

Лантрантова уточнила, что обращение связано с сообщениями о смерти девяти младенцев в период новогодних праздников в одном из родильных домов Новокузнецка.

"Считаю целесообразным инициировать комплексный аудит систем жизнеобеспечения новорожденных и условий их содержания во всех родильных домах РФ, дать оценку существующим протоколам наблюдения и оказания помощи новорожденным, разработать и внедрить механизмы усиленного контроля и мониторинга за качеством оказания медицинской помощи в перинатальных учреждениях", - указала парламентарий.

По ее словам, смерть девяти младенцев в медучреждении, обязанном обеспечивать квалифицированную помощь и надлежащее наблюдение за самыми уязвимыми пациентами, вызывает "серьезные опасения относительно состояния системы неонатологической помощи, качества медицинских стандартов и надзора за их соблюдением".