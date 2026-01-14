Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
The Times: Стармер может войти в "Совет мира" по управлению сектором Газа Премьер Дании считает, что самое сложное в ситуации с Гренландией еще впереди
13 января 2026 / 14:25
13 января 2026 / 12:20
Политика
Премьер Дании считает, что самое сложное в ситуации с Гренландией еще впереди
13 января 2026 / 20:59
Премьер Дании считает, что самое сложное в ситуации с Гренландией еще впереди
© AP Photo/ Emilio Morenatti/ТАСС

Дании было непросто выдержать "неприемлемое давление" со стороны ближайшего союзника - Соединенных Штатов - в ситуации с Гренландией, но самое сложное еще предстоит. С таким заявлением выступила премьер-министр королевства Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции.

"Было непросто выдержать совершенно неприемлемое давление со стороны нашего ближайшего союзника, которое продолжается длительное время. Но есть много признаков того, что самое сложное еще впереди", - сказала она.

Пресс-конференция состоялась за день до встречи министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио в Белом доме в Вашингтоне.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. Согласно этому документу, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. 

