The Times: Стармер может войти в "Совет мира" по управлению сектором Газа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, предположительно, войдет в состав "Совета мира" по управлению сектором Газа, председателем которого, вероятнее всего, станет президент США Дональд Трамп. Об этом информировала британская газета The Times.

Согласно задумке американского руководства, новый орган, который должен объединить нескольких мировых лидеров, будет осуществлять управление сектором Газа, принимая решения, в частности, о восстановлении анклава, привлечении инвестиций, разоружении радикального палестинского движения ХАМАС.

По данным издания, Трамп может обнародовать состав "Совета мира" уже на этой неделе. Первая встреча этого органа может пройти на полях сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе на следующей неделе, указывается в материале.

Вместе с тем источник The Times в канцелярии британского премьера заявил, что официального приглашения Стармеру направлено не было. Переговоры в этой связи продолжаются, окончательного решения пока не принято.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, инициированного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.