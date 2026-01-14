Politico: ЕС может назначить спецпредставителя для контактов с Россией по Украине

Страны Европейского союза рассматривают возможность назначить специального представителя для переговоров по украинскому урегулированию, который бы мог вести диалог с Россией от лица сообщества. В числе возможных кандидатов на эту роль называется президент Финляндии Александер Стубб, со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

Как отмечается, на саммите лидеров Евросоюза в марте прошлого года обсуждалась возможность назначить спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию, но тогда идея состояла в том, что он будет участвовать в переговорах вместе с украинской делегацией. Инициатива не была реализована.

В последние недели в Европе начали возникать идеи о необходимости диалога с РФ, об этом публично заявляли президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Собеседники издания в ЕС обращают внимание, что на этом фоне в блоке вновь начали обсуждать идею назначить спецпредставителя. В ЕС опасаются, что Брюссель не сможет отстаивать свои позиции без присутствия за столом переговоров. Издание называет это "беспрецедентным шагом, который ознаменует существенный сдвиг в том, как Европа подходит к двусторонним переговорам по украинскому урегулированию, ведущимся при посредничестве президента США Дональда Трампа".

Согласно публикации, многие детали данной инициативы остаются предметом спора - какой ранг будет у такого спецпредставителя, кому он будет подотчетен, будет ли это формальная или неформальная должность, будет ли представлять только ЕС или также "коалицию желающих". При этом в Италии предлагают назначить на эту роль экс-премьера Марио Драги, в ЕС называют возможным претендентом президента Финляндии Александера Стубба.

Вместе с тем европейские чиновники при общении изданием уточнили, что к настоящему времени должности спецпредставителя не существует и разговоры о кандидатах на эту роль преждевременны.