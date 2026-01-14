Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет

Ректор Школы-студии МХАТ заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. Об этом со ссылкой на источник, близкий к окружению артиста сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

В Школе-студии МХАТ подтвердили ТАСС, что Золотовицкий ушел из жизни утром 14 января в больнице.

"Да, он умер сегодня утром в 09:30 в больнице", - говорится в сообщении.