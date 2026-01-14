Китай осудил угрозы США применить силу против Ирана из-за протестов

Китай выступает против применения военной силы и угроз в международных отношениях. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя предупреждение президента США Дональда Трампа о силовой акции в отношении Тегерана.

"Мы не одобряем использование силы или угрозу силой, выступаем против вмешательства во внутренние дела других стран под любым предлогом", - сказала она в ходе брифинга. По словам дипломата, Пекин надеется на способность иранского правительства и народа преодолеть нынешние трудности и сохранить стабильность в стране. Мао Нин также призвала все стороны содействовать миру на Ближнем Востоке.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались протесты торговцев из-за существенного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти информировали о гибели 38 правоохранителей. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана.