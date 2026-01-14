Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Экономика
WSJ: Netflix планирует оплатить покупку Warner Bros. деньгами
14 января 2026 / 11:19
WSJ: Netflix планирует оплатить покупку Warner Bros. деньгами
© AP Photo/ Jae C. Hong/ТАСС

Американский стриминговый сервис Netflix готов оплатить покупку медиаконцерна Warner Bros. Discovery (WBD), включая кино- и телестудии, а также стриминговые площадки HBO и HBO Max, денежными средствами в условиях усиливающегося давления со стороны Paramount Skydance (PS). Об этом со ссылкой на источники информировала газета The Wall Street Journal.

Ранее Netflix предложил WBD сделку на сумму порядка $83 млрд, часть которой предполагалось выплатить в виде денежных средств, а часть - в виде акций. Изменение структуры предложения, согласно данным источников, могло бы повлиять на некоторых акционеров, которые продолжают взвешивать оба предложения.

На прошлой неделе совет директоров Warner Bros. Discovery отклонил последнее предложение Paramount о покупке компании за $108 млрд. В ответ Paramount Skydance подал в суд на WBD, требуя предоставить больше сведений о том, почему компания предположила, что предложение о покупке от стримингового сервиса Netflix является более выгодным. Вместе с тем PS объявила о намерении, по информации американских СМИ, выдвинуть своих кандидатов в совет директоров Warner Bros. Discovery.

Продажа происходит на фоне существенных изменений в медиабизнесе. В третьем квартале 2025 года выручка Warner Bros. сократилась на 23%. Ее клиенты отменяют подписки, находя альтернативные источники развлекательных передач. В случае успешного завершения переговоров совокупное число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix составит 450 млн, что может привлечь внимание антимонопольных ведомств. 

