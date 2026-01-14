Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
14 января 2026 / 13:44
14 января 2026 / 13:26
Экономика
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24

 

Как отразится на российской экономике тот факт, что США будут распоряжаться венесуэльской нефтью? Ситуация довольно сложная. С одной стороны, Китай больше не сможет покупать венесуэльскую нефть по дешевым ценам. Это означает, что, в теории, Россия может открыть для себя новый рынок сбыта и увеличить поставки нефти в КНР.

С другой стороны, Дональд Трамп с помощью венесуэльской нефти будет пытаться понизить нефтяные цены в целом. В этом случае, поставки нефти из России будут приносить меньше прибыли российской экономике. Отметим, что мы и так торгуем нефтью с большим дисконтом.

Однако, стоит отметить, что низкие цены на нефть, естественно, не выгодны американским производителям. Если, например, станет невыгодно добывать сланцевые энергоносители, то и мировой объем схлопнется, что повлечет за собой рост цен.

Быстро все заместить венесуэльской нефтью тоже не получится. Специалисты считают, что на увеличение ее добычи могут уйти годы.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос"  директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 https://rutube.ru/video/2f10f331b6720810919c6dc28c3ee0f5/

 

