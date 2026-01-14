Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события

США уже довольно активно вмешивается в иранские события. Технологии цветных революций разработаны давно и ни раз с успехом применялись в разных странах. Америка имеет свои исторические интересы в Иране, поскольку до свержения шаха контролировала 40% иранской нефти. Шах также не устраивал американцев, он разработал программу развития атомной энергетики и намеревался осуществлять ее при помощи немцев и французов.

Теперь США нужно уже убрать режим аятолл. А какой режим может установиться в Иране после них? Едва ли демократия. Соответственно, придется возвращать шаха. Все это сложная и глобальная игра Вашингтона.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог и публицист Леонид Крутаков. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/6c279a734daa4bdf61d54dbfb8876399/