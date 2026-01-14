Каллас анонсировала 20-й пакет санкций Евросоюза против России

Европейский союз планирует подготовить 20-й пакет санкций против России в феврале. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции в Берлине, отрывок из которой политик разместила в соцсети X.

"Мы продвигаем 20-й пакет санкций и намерены завершить его в феврале", - сказано в заявлении.

Некоторое время назад Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что ЕС приступит к разработке 20-го пакета санкций в начале 2026 года.