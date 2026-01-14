Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:26
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24
Политика
Каллас анонсировала 20-й пакет санкций Евросоюза против России
14 января 2026 / 11:39
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС
Европейский союз планирует подготовить 20-й пакет санкций против России в феврале. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции в Берлине, отрывок из которой политик разместила в соцсети X.
"Мы продвигаем 20-й пакет санкций и намерены завершить его в феврале", - сказано в заявлении.
Некоторое время назад Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что ЕС приступит к разработке 20-го пакета санкций в начале 2026 года.