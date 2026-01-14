Президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала бы за ликвидацию молдавского государства и его объединение с Румынией, если бы в стране был организован референдум по этому вопросу.

"Если бы был референдум, я бы проголосовала за присоединение к Румынии", - сказала Санду в интервью британским журналистам Рори Стюарту и Аластеру Кэмпбеллу. Санду обосновала свою позицию размерами страны и необходимости "противостоять России".

"Посмотрите, что происходит вокруг Молдовы сегодня. Посмотрите, что происходит в мире. Такой маленькой стране, как Молдова, все сложнее выжить как демократии, как суверенной стране и, конечно, противостоять России", - пояснила она. При этом она признала, что сейчас в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, зато большинство граждан, по ее мнению, поддерживает вступление в ЕС, поэтому она считает "более реалистичным этот путь".

В Молдавии действует несколько партий, выступающих за объединение с Румынией. "Унионисты" (так в Молдавии называют сторонников этой идеи) ежегодно проводят мероприятия, на которых отмечают годовщину событий 1918 года, когда Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул Цэрий" (Совет Края) проголосовал за объединение с соседней страной. В июне 1940 года после получения ультиматума Румыния передала эту территорию СССР. В настоящее время земли исторической Бессарабии входят в состав Молдавии, а также Одесской и Черновицкой областей Украины. До сих пор в Молдавии не стихают споры, как трактовать события тех лет: одни предлагают считать оккупантом бывший СССР, другие - Румынию.

Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживает большинство населения. Правительство Молдавии, где, по опросам, объединение с Румынией поддерживает лишь около трети жителей, никак не реагирует на призывы, раздающиеся в Бухаресте и унионистских молдавских партиях.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что «референдум не будут проводить сейчас потому, что если его проводить, то результаты надо будет очень сильно фальсифицировать, ибо он даст крайне отрицательные результаты для власти. Поэтому этот проект если и реалистичен, то как аргумент последнего дня. Кстати Санду об этом проговорилась. Она утверждала, что ей очень трудно постоянно отражать российскую агрессию, и это ключевые слова ее заявления. У молдавской власти есть неприемлемый вариант – расширение влияния России в регионе. И если это будет происходить, они способны на любые действия. Но на данный момент такая ситуация еще не настала, а высказывания Санду - это предупреждение тем, кто думает, что улучшение позиций России в украинском урегулировании будет приводить к тому, что они будут улучшаться и по молдавскому урегулированию».

По словам эксперта, «если прогнозировать, какие могут быть результаты по референдуму, то мы видим, как были фальсифицированы результаты референдума по ЕС. Кстати, если Молдова высказалась на этом референдуме о вступлении в ЕС, она не может одновременно высказываться за вступление в Румынию. А результаты того референдума вписаны в Конституцию, что, конечно, является грубым нарушением основного закона, но, тем не менее, их вписали, и они не могут следующим референдумом отменять предыдущий. Молдавские власти под чутким руководством коллективной Европы способны на все что угодно, но нужно понимать, что это сильно противоречит основам существования молдавского государства. Конечно, можно издеваться над всеми, можно издеваться над своим народом, но мы должны об этом хотя бы говорить вслух».