Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:26
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24
Экономика
Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
14 января 2026 / 11:57
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 14 января отметился снижением, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня также снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,45% и торговались на уровне 2 684,76 и 1 072,58 пункта соответственно. Курс юаня терял 1,15 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,273 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 680,17 пункта (-0,62%), индекс РТС составлял 1 070,75 пункта (-0,62%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался на 1,4 копейки и составлял 11,27 рубля.

12:14
Российские ВС освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области
11:57
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:39
Каллас анонсировала 20-й пакет санкций Евросоюза против России
11:19
WSJ: Netflix планирует оплатить покупку Warner Bros. деньгами
10:59
Китай осудил угрозы США применить силу против Ирана из-за протестов
10:47
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет
10:20
Politico: ЕС может назначить спецпредставителя для контактов с Россией по Украине
21:19
The Times: Стармер может войти в "Совет мира" по управлению сектором Газа
20:59
Премьер Дании считает, что самое сложное в ситуации с Гренландией еще впереди
20:45
В Госдуме призвали проверить все роддома в стране после ЧП в Новокузнецке
