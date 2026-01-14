Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 14 января отметился снижением, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня также снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,45% и торговались на уровне 2 684,76 и 1 072,58 пункта соответственно. Курс юаня терял 1,15 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,273 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 680,17 пункта (-0,62%), индекс РТС составлял 1 070,75 пункта (-0,62%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался на 1,4 копейки и составлял 11,27 рубля.