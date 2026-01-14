Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Новости часа
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:44
14 января 2026 / 13:26
14 января 2026 / 13:24
Российские ВС освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области
14 января 2026 / 12:14
Группировка войск "Север" освободила населенный пункт Комаровка в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области", - говорится в сообщении. 

13:16
Bloomberg: компания SpaceX отменила плату за доступ к Starlink в Иране
12:59
Вильфанд сообщил, что температура на Крещение в Москве будет ниже нормы
12:45
Бастрыкин: жертвами агрессии Киева с 2014 года стали 7,1 тыс. жителей Донбасса
12:33
Трамп рекомендовал гражданам США и их союзников покинуть Иран
12:14
Российские ВС освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области
11:57
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:39
Каллас анонсировала 20-й пакет санкций Евросоюза против России
11:19
WSJ: Netflix планирует оплатить покупку Warner Bros. деньгами
10:59
Китай осудил угрозы США применить силу против Ирана из-за протестов
10:47
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет
