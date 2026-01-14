Российские ВС освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области

Группировка войск "Север" освободила населенный пункт Комаровка в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области", - говорится в сообщении.