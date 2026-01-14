Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
14 января 2026 / 15:26
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:44
14 января 2026 / 13:26
Политика
Трамп рекомендовал гражданам США и их союзников покинуть Иран
14 января 2026 / 12:33
Трамп рекомендовал гражданам США и их союзников покинуть Иран
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Американский президент Дональд Трамп призвал граждан США и их союзников покинуть Иран. Об этом он заявил журналистам в ходе своего визита в Детройт (штат Мичиган).

"Я бы сказал, что неплохо было бы уехать", - ответил глава вашингтонской администрации на соответствующий вопрос.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались протесты торговцев ввиду существенного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов страны. Иранские власти возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Ранее Трамп отметил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Ирана. Ожидается, что в ближайшее время ему представят варианты реагирования на события в исламской республике, включая возможность нанесения ударов по целям внутри страны. 

13:16
Bloomberg: компания SpaceX отменила плату за доступ к Starlink в Иране
12:59
Вильфанд сообщил, что температура на Крещение в Москве будет ниже нормы
12:45
Бастрыкин: жертвами агрессии Киева с 2014 года стали 7,1 тыс. жителей Донбасса
12:33
Трамп рекомендовал гражданам США и их союзников покинуть Иран
12:14
Российские ВС освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области
11:57
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:39
Каллас анонсировала 20-й пакет санкций Евросоюза против России
11:19
WSJ: Netflix планирует оплатить покупку Warner Bros. деньгами
10:59
Китай осудил угрозы США применить силу против Ирана из-за протестов
10:47
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет
