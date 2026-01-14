Бастрыкин: жертвами агрессии Киева с 2014 года стали 7,1 тыс. жителей Донбасса

В результате агрессии киевского режима в Донбассе с 2014 года погибли более 7,1 тыс. мирных жителей, 21 тыс. человек пострадали. Об этом в преддверии 15-летия образования Следственного комитета РФ сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью агентству ТАСС.

По его словам, "в результате агрессии киевского режима убиты 7 184 мирных жителя, 21 тысяча человек получили ранения". Потерпевшими признаны более 132 тыс. человек, уточнил Бастрыкин.

Он отметил, что следователи с 2014 года открыли 8,8 тыс. дел в отношении 2 240 лиц. "Это представители военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и иностранные наемники", - указал глава СК РФ.