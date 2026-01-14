Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
14 января 2026 / 15:26
КОТИРОВКИ
USD
14/01
78.8527
EUR
14/01
92.3973
Новости часа
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Москва
14 января 2026 / 15:26
Котировки
USD
14/01
78.8527
0.0000
EUR
14/01
92.3973
0.0000
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:26
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Безопасность / ДНР и ЛНР / Восстановление Донбасса
Безопасность
Бастрыкин: жертвами агрессии Киева с 2014 года стали 7,1 тыс. жителей Донбасса
14 января 2026 / 12:45
Бастрыкин: жертвами агрессии Киева с 2014 года стали 7,1 тыс. жителей Донбасса
© Пресс-служба СК РФ/ТАСС

В результате агрессии киевского режима в Донбассе с 2014 года погибли более 7,1 тыс. мирных жителей, 21 тыс. человек пострадали. Об этом в преддверии 15-летия образования Следственного комитета РФ сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью агентству ТАСС.

По его словам, "в результате агрессии киевского режима убиты 7 184 мирных жителя, 21 тысяча человек получили ранения". Потерпевшими признаны более 132 тыс. человек, уточнил Бастрыкин.

Он отметил, что следователи с 2014 года открыли 8,8 тыс. дел в отношении 2 240 лиц. "Это представители военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и иностранные наемники", - указал глава СК РФ.

Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
13:16
Bloomberg: компания SpaceX отменила плату за доступ к Starlink в Иране
12:59
Вильфанд сообщил, что температура на Крещение в Москве будет ниже нормы
12:45
Бастрыкин: жертвами агрессии Киева с 2014 года стали 7,1 тыс. жителей Донбасса
12:33
Трамп рекомендовал гражданам США и их союзников покинуть Иран
12:14
Российские ВС освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области
11:57
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:39
Каллас анонсировала 20-й пакет санкций Евросоюза против России
11:19
WSJ: Netflix планирует оплатить покупку Warner Bros. деньгами
10:59
Китай осудил угрозы США применить силу против Ирана из-за протестов
10:47
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения