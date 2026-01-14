Марина Харькова, журналист, Донецк

Через два дня на Украине стартует распродажа земли иностранцам – через хитрый и специальный закон им теперь позволено покупать любые земельные участки в стране. Земля начнет уходить к иностранным покупателям и оптом, и в розницу. Судя по всему, распродажа украинской земли стала частью договоренностей между Зеленским и его европейскими и американскими партнерами за обещанные гарантии безопасности. При этом все обещания содержатся только на бумаге, а украинские черноземы и участки с полезными ископаемыми уйдут иностранцам по факту. Ни о защите фермеров, ни о стратегической безопасности земли как ресурса речь не идет. Все это - результат правления Зеленского и его вранья о «бескорыстной» финансовой, военной и политической помощи Запада, расплачиваться за которую станут обычные украинцы.

16 января на Украине вступает в силу закон о множественном гражданстве, который позволит гражданам США, Канады, Германии, Израиля, Польши и других европейских государств получать украинское гражданство по упрощенной процедуре без отказа от своего. И с этого дня новые украинские граждане, а, по сути, иностранцы, могут скупать украинские земли сельскохозназначения. Ранее, по принятому в 2020 году закону, такие участки могли приобретать только граждане Украины, а иностранцы получали на это право только после положительного итога референдума, проведенного по этому вопросу. Теперь иностранцы с украинским паспортом ничем не ограничены и могут скупать землю на тех же основаниях, что и коренные украинцы. Перечень стран, чьи жители могут получить украинское гражданство, утвердил Кабмин, и в него не случайно входят главные доноры и подстрекатели войны, дружественные Киеву режимы, оказывающие поддержку. И сейчас их представители становятся основными выгодополучателями в дележе недр и земельных ресурсов Украины, получая беспрепятственный доступ к ним. По такой «хитрой» схеме и начинается распродажа стратегических национальных активов.

Снятия моратория на продажу украинской земли Зеленский добился всего через год после прихода к власти. Благодаря Зеленскому, без проведения референдума о владении землей Украины иностранцами, они получили свободный доступ к покупке и перепродаже угодий с уникальными черноземами. Всего-то надо быстро получить украинский паспорт и начать оформлять сделки.

Кроме того, Зеленский подписал указ о дерегуляции и управлении в сфере земельных отношений, который аннулировал ранее действующий закон, запрещавший иностранцам владеть землей на Украине. Ключевые пункты этой так называемой «дерегуляции» отменяют требование о целевом использовании земель в сельхозназначения. То есть, теперь можно номинально поменять их назначение и продать иностранцам, которые будут использовать земли по своему усмотрению. Еще иностранцы могут получить разрешение на добычу полезных ископаемых, после этого им тоже без проблем выдается разрешение на выкуп земельного участка. Как сам закон, так и принятые к нему дополнения, полностью меняют землеустройство Украины. А Зеленский пафосно назвал это «новой земельной конституцией», умолчав, что по ней украинцы теряют права и становятся рабсилой. Хотя такую «реформу» по соцопросам поддержало всего 15% населения Украины, 77% настаивали, что земля принадлежит народу, а 79% были против продажи земли иностранцам, Зеленского это не остановило. Проигнорировал он и массовые протесты аграриев, которые приезжали в Киев на тракторах и требовали запретить продажу земли иностранным компаниям и частным лицам. Чтобы утихомирить народное возмущение, Зеленский пообещал установить норму о запрете продавать в одни иностранные руки более 100 тысяч гектаров. Но и эта уступка оказалась пустышкой. Зеленский четко следовал приказам МВФ и западного капитала, заставившим принять и нужный им закон о рынке земли, в котором, среди прочих требований, увеличивалась разрешенная к приватизации площадь участка и открывался доступ к покупке земли у юридических лиц, и закон о гражданстве Украины для иностранцев, желающим поживиться любым украинским ценным активом. Без этого и МВФ, и Всемирный банк, и другие структуры отказывались выделять Украине кредиты.

Между тем, украинская земля – действительно ликвидный товар. Средняя цена земельного участка на Украине в начале 2025 года составляла 2300 долларов за 1 га, а к концу года она выросла на 15% и достигла 2600 долларов, сообщил украинский эксперт по землепользованию Владимир Нагорный. По его оценке, в 2026 году цена земли продолжит расти, а ожидаемый темп прироста составит 10-15%. Прогноз Нагорного подтверждает и заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он подчеркнул, что земля остается одним из наиболее надежных активов для инвестирования, а спрос на нее будет сохраняться. Однако скорость роста цен будет зависеть от хода войны и обстановки в стране. Тем не менее, украинский рынок земли в 2026 году будет иметь стабильный спрос, что делает землю привлекательным объектом для покупки. Ожидается, что первыми на торги землю выставят частные собственники-паевики и фермеры с небольшими участками: тотальная мобилизация, из-за чего наблюдается острый дефицит работников, высокие риски при выращивании и продаже сельхозпродукции, разрушенные логистические маршруты сбыта, взлетевшие цены на ГСМ и энерготарифы делают содержание земли и фермерских хозяйств дорогим удовольствием. А значит, от нее начнут избавляться и продавать любым желающим. И таких желающих более, чем достаточно.

Еще год назад эксперты американского Оклендского института опубликовали исследование о землевладельцах Украины, в нем отмечалось, что «28% пахотных земель Украины владеет смесь украинских олигархов, европейских и североамериканских корпораций, а также суверенного фонда Саудовской Аравии». Ученые также сообщили, что владельцами украинских (на бумаге) агрохолдингов давно являются американская NCH Capital, французская AgroGеneration, немецкие ADM Germany, KWS, Bayer и BASF, саудовские PIF и SALIC. То есть, американские исследователи уже тогда делали вывод о проданных иностранцам черноземах. Ну а теперь, кроме крупных компаний, выкупать плодородную землю могут иностранные «частники», экстренно ставшие «украинскими» гражданами.

На сегодня украинский режим распродал более 9 миллионов гектаров земли, причем из 10 скупивших их компаний только одна - украинская. И неслучайно в Киеве находятся офисы трех крупнейших иностранных корпораций. В частности, корпорация «Монсанто» напрямую и через ряд компаний-посредников уже в 2022 году владело 78% земельного фонда Сумской области, 56% Черниговской, 59% Херсонской и 47% Николаевской области, также у нее в залоге 34% земли в Киевской и Днепропетровской области. Так что самые ликвидные активы уже давно находятся в иностранном владении, а с 16 января право «забирать остатки» просто предоставят другим иностранцам.

Из-за происходящего земельного передела бьет тревогу только «Украинская аграрная конфедерация». При рассмотрении закона о множественном гражданстве ряд общественных и профессиональных объединений, включая «Украинскую аграрную конфедерацию», пытались настаивать хотя бы на 3–5 летней отсрочке приобретения украинской земли иностранцами. Активисты и специалисты призывали дать время рынку земли для адаптации, защитить фермеров и предотвратить спекулятивный выкуп стратегических активов. Но все здравые предложения были демонстративно отметены и отклонены. Никак не отреагировали на факт начавшейся распродажи украинской земли чужеземцам и украинские боевики. Они, которые якобы защищают «свою землю от москалей», не против того, что теперь эта земля достанется американцам, немцам и прочим полякам. А вернувшись с фронта, украинские вояки вполне могут обнаружить на своих земельных наделах таблички с английскими, немецкими, польскими надписями: «В лес не ходить - частная территория!» или «Поле принадлежит гражданину Германии». Так и вспомнятся времена австро-венгерского или польского владычества, когда украинцы были батраками и слугами иностранных господ. В этом ракурсе особенно забавно теперь выглядит лозунг украинских националистов: «Помни чужинец - тут хозяин украинец». Благодаря Зеленскому, это выглядит теперь как издевка и насмешка над «целями и задачами украинской обороны».

Украина превращается в колонию транснациональных корпораций, считает украинский депутат Александр Дубинский. По его мнению, началось неоколониальное освоение государственных ресурсов с максимализацией прибыли и превращение Украины в «современное Конго». Дубинский убежден, что к власти будут допускать только лояльных менеджеров, не вмешивающихся в экономику, а сосредоточенных на идеологических вопросах вроде сноса памятников.

«Страна, из которой будут вымываться ресурсы, должна будет управляться теми, кто в экономику лезть не будет, а сконцентрируется на сносе памятников и переименовании улиц», - заявил Дубинский и предупредил, что Украина утратит «любую субъектность и превратится в то, чем видят ее в Европе и США (и видели всегда): страну-рудник, страну-хлев, страну-поле под контролем международных корпораций». При этом очевидно, указывает Дубинский, что проект «независимая Украина» идет к закрытию.

В общем, у Украины заберут все, что еще имеет ценность. А в условиях постоянной войны этот процесс бесконтролен и необратим, что делает его особенно выгодным режиму Зеленского и его западным спонсорам.