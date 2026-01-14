Вильфанд сообщил, что температура на Крещение в Москве будет ниже нормы

В Москве температура воздуха на Крещение будет на примерно на 6 градусов ниже нормы и ночью может достичь минус 17 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Температура будет ниже нормы примерно на 6 градусов. Если в субботу - воскресенье температура будет ниже нормы примерно на 8-10 градусов, то в понедельник - на 6-7 градусов. Ночные температуры - 12-17 мороза", - отметил метеоролог.

В православной традиции дата празднования Крещения - 19 января по новому стилю, что соответствует 6 января по юлианскому календарю. В отличие от Пасхи, это непереходящий праздник. В 2026 году Крещение выпадает на понедельник.

В России широко распространена народная традиция купания в ледяной воде. При этом священнослужители обращают внимание, что без искреннего покаяния и молитвы сама по себе эта традиция не приносит духовной пользы.