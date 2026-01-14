Как ледяной остров превращается глобальную горячую точку

Владимир Свиридов, международный обозреватель

Объявив Западное полушарие своим, американским, и предупредив, что никто не смеет препятствовать продвижению в нем интересов США, Вашингтон активно принялся за установление контроля над регионом. Сначала американцы провели операцию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро с целью подчинить себе эту республику, а затем заявили, что хотят прихватить и Гренландию.

Следует отметить, что мысль о том, чтобы присоединить к США этот самый большой на планете и практически весь покрытый льдом остров, будоражит американских политиков уже давно. Впервые она была высказана еще в 1867 году, когда тогдашний президент США Эндрю Джонсон предложил купить Гренландию, но конгресс его не поддержал. Затем идея заполучить остров тем или иным способом звучала неоднократно. Однако особое звучание она приобрела с приходом в Белый дом Дональда Трампа.

Во время своего первого президентства в 2019 году он вновь предложил Датскому королевству, в состав которого с 2009 года Гренландия входит на правах автономии, продать остров Соединенным Штатам. Но Копенгаген ответил на это предложение категорическим отказом. Придя в Белый дом во второй раз, Трамп буквально же сразу заявил, причем в довольно резкой форме, что Гренландия должна принадлежать США, не исключив применения для этого военной силы.

С началом нынешнего года такие заявления делаются уже не только Трампом, но и его ближайшими сподвижниками. Явно опьяненные успешной операцией в Венесуэле, они требуют любыми способами и в самый короткий срок присоединить Гренландию к США. При этом свое требование мотивируют утверждениями, что остров окружен российскими и китайскими кораблями, которые вот-вот захватят его.

Естественно, это явное преувеличение и игра на публику, так как те же датчане, до глубины души обиженные тем, что американцы ни во что не ставят их, требуя отдать Соединенным Штатам Гренландию, утверждают, что никаких чужих кораблей около острова нет. В свою очередь жители Гренландии не признают американские утверждения о том, что в водах острова разбросаны российские и китайские корабли. «Мы этого не видим, не признаем и не понимаем»,- приводит «Гардиан» в качестве подтверждения слова одного из гренландцев.

Хотя, конечно же, следует признать, что Гренландия, которая находится между Северной Америкой и Европой, имеет прямое влияние на безопасность и логистику в северной части глобальной системы. Близость к Арктике делает ее ключевой точкой для наблюдения за Северным Ледовитым океаном, а также за морскими путями, которые благодаря таянию льдов становятся все более доступными.

Не меньшее значение остров имеет и в военном плане. Например, Гренландия контролирует часть района, через который проходят кратчайшие воздушные и морские пути между Северной Америкой и Европой, что делает остров важным для системы раннего предупреждения. Или взять тот факт, что Гренландия также охраняет часть так называемого «промежутка GIUK» (Гренландия, Исландия, Великобритания), где НАТО следит за передвижениями российских военно-морских сил в Северной Атлантике.

Однако все эти задачи, касающиеся обеспечения национальной безопасности, США могут решать, и не владея островом, так как еще с 1951 года, когда было подписано соответствующее соглашение с Данией, имеют для американских вооруженных сил самый широкий доступ на территорию Гренландии. В том числе могут строить военные базы и взлетно-посадочные полосы для своих самолетов, размещать различные вооружения и многое другое. Правда, согласно поправке 2004 года, Соединенные Штаты должны консультироваться с Данией и Гренландией, прежде чем вносить «какие-либо существенные изменения» в свои военные планы на острове. Но это, как утверждают в самой Дании, скорее формула вежливости, чем реальное требование.

Интересно, что в 2024 году на острове были обнаружены остатки американской военной базы Кэмп Сенчури, как ее называли, построенной подо льдом во времена холодной войны. Как выяснилось, эта база являлась составной частью амбициозного и совершенно секретного плана Пентагона под названием «Ледяной червь», который предусматривал строительство системы пусковых установок ядерных ракет под арктическим льдом. Этот объект, предназначенный для хранения 600 баллистических ракет средней дальности, показывает, насколько активно Соединенные Штаты действовали в Гренландии полвека тому назад.

Всего тогда США построили 17 баз, на которых размещались свыше 10 тысяч американских военнослужащих. Сейчас на острове находится лишь американская космическая база Питуффик, а в 10 километрах от нее расположен большой стационарный радар раннего предупреждения о ракетном нападении UEWR. На базе служат около 200 американских военнослужащих. Одна из главных задач для них - управление системой раннего обнаружения пусков баллистических ракет.

Считается, что значение этой базы возрастет с созданием Соединенными Штатами многоуровневой системы противоракетной обороны «Золотой купол». Дело в том, что многие спутники находятся на полярных орбитах, где они оборачиваются вокруг планеты, проходя с севера на юг и обратно. Из Гренландии США могут легко наблюдать за всеми этими спутниками, когда они проходят над Северным полюсом в своих регулярных траекториях. Через Северный полюс проходит и самый короткий путь для межконтинентальных баллистических ракет, запущенных из России или Китая в сторону Европы или Северную Америку. Это позволяет персоналу космической базы Питуффик обнаруживать и отслеживать такие объекты во время их запуска, что обеспечивает, как отмечается, более надежную реакцию на них.

И все же не вопросы обеспечения безопасности служат главной причины столь агрессивного отношения США к Гренландии. Стремление овладеть островом продиктовано прежде всего его огромными природными богатствами. По некоторым данным, в недрах острова находятся 43 из 50 редкоземельных металлов, среди которых - медь, свинец, цинк, серебро, палладий, уран, ниобий, графит, тантал… Их запасы оцениваются в 40 млн тонн. И все они являются критически важными компонентами новых технологий, используемых в том числе и в военном деле. Без них, например, невозможно создание многих сложнейших систем наведения ракет, боевых лазеров, беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, электромагнитных пушек.

Сейчас Соединенные Штаты получают редкоземельные металлы прежде всего от Китая, а как складываются отношения между ними ни для кого не секрет. Причем зависимость от Китая в этом плане настолько критическая, то, если наступит конфликт между США и Поднебесной, и Пекин перекроет экспорт редкоземов, Вашингтону придется практически поднять руки вверх.

Кроме того, Гренландия богата нефтью и газом, хотя и не добывает их. В 2021 году власти острова ввели мораторий на добычу углеводородов из-за риска для экологии. Добывать все природные богатства Гренландии мешали льды, но глобальное потепление и таяние ледников могут открыть доступ к ним.

Поэтому США не отступят от своих планов завладеть Гренландией. Вопрос лишь в том, какой сценарий они выберут для достижения своей цели. Будут добиваться ее силой, а Трамп, как сообщается, уже поручил объединенному командованию специальных операций подготовить план вторжения, или сконцентрируются на экономическом давлении и выкупе Гренландии с одновременными крупными инвестициями в ее экономику?

Но совершенно очевидно, что Вашингтон не остановит, ни то, что против захвата Соединенными Штатами Гренландии выступает абсолютное большинство жителей острова, ни протесты Дании, ни призывы к совести и соблюдению международного права, национального суверенитета той самой Европа, которая не обращает на эти принципы внимания, когда речь, например, заходит о разжигании и затягивании украинского конфликта.

Для США, подчеркнул еще раз Трамп в интервью «Нью-Йорк таймс», «психологически важно» получить полный контроль над островом. При этом американский президент четко и ясно дал понять, что действия Вашингтона в этом вопросе будет определять он сам, а не международное право или международные договоры.

Одним словом, Гренландия превращается еще одну мировую «горячую» точку. Тем более что вооруженные силы Дании активно готовятся защищать остров в случае, если США попытаются все же силой овладеть им. И первыми, на кого возложена эта задача, станут, как пишет британская «Сан» размещенные в Гренландии подразделения егерского корпуса и боевых пловцов, а такеж подразделения «Сириус».

Егерский корпус Дании, созданный по образу и подобию британской специальной авиадесантной службы САС и американских рейнджеров, специализируется на ведении разведки, диверсионных действий и выполнении опасных задач в тылу противника.

Для егерей ледяная тундра Гренландии — это не просто учебная площадка. Это вероятное поле боя. Егеря учатся прыгать с парашютом в арктическую бурю, действовать в полной темноте и выживать на минимальном пайке в течение нескольких недель. Их учат строить временные убежища в снегу и не давать оружию замерзнуть при минусовой температуре. В ходе проведения операций в прошлом эти спецназовцы незаметно проникали на позиции противника и выводили из строя важные цели.

Не отстают от датских спецназовцев и боевые пловцы. Они учатся скрытно действовать подо льдом, отрабатывают действия по высадке десанта на замерзший берег и по разрушению вражеской инфраструктуры при такой температуре, в которой любые другие военные действовать просто не в состоянии. Они готовы действовать в ледяной воде, где время выживания порой измеряется минутами.

Что же касается датского патруля на собачьих упряжках «Сириус», то это самое необычное подразделение специального назначения в стране. Оно было создано в годы Второй мировой войны для защиты Гренландии от немецких захватчиков. Но он и в наши дни продолжает отстаивать суверенитет Дании в Арктике. Вооруженные винтовками, оснащенные снаряжением для выживания и передвигающиеся на упряжках из закаленных ездовых собак, эти патрули в составе двух человек преодолевают тысячи километров по безлюдной, покрытой снегом территории Гренландии, и готовы противостоять любому, кто попытается посягнуть на эти ледовые рубежи.

При этом все они, отмечает «Сан», отвергают мысль о том, что США применят военную силу для захвата острова, называя это абсурдом, имея в виду, что союзники будут воевать друг с другом. И тем не менее готовы защищать остров, хотя и понимают, что силы не равны.