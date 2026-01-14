Bloomberg: компания SpaceX отменила плату за доступ к Starlink в Иране

Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, сделала бесплатным доступ к инфраструктуре Starlink в Иране ввиду отключения интернета в условиях протестов. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Bloomberg.

Сообщается, что информация отмене платы за доступ пока не была подтверждена со стороны компании, так как не является публичной.

Агентство обращает внимание, что Маск не впервые использует Starlink в качестве инструмента мягкой силы. Ранее бесплатный доступ к интернету был предоставлен украинцам, включая Вооруженные силы Украины (ВСУ).

По данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, доступ к сети в Иране ограничен уже свыше 96 часов.

В понедельник министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что ограничение доступа к интернету в стране было введено после того, как в ходе протестов начались координируемые из-за рубежа террористические операции.

29 декабря прошлого года в Тегеране начались протесты торговцев из-за существенного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов страны. Власти информировали о гибели 38 правоохранителей. Иранское руководство возложило ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.