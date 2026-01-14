Цена серебра обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше $90 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06:55 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 4,59% и торговалась на уровне $90,3 за тройскую унцию.

К 07:10 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $90,83 за тройскую унцию (+5,2%).