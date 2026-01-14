Американский президент Дональд Трамп назвал нежелание жителей Гренландии присоединяться к Соединенным Штатам "их проблемой". На это он обратил внимание при общении с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Трампа попросили прокомментировать заявление главы гренландского правительства Йенса-Фредерика Нильсена о том, что Гренландия не хочет быть частью США и остров выбирает Данию. "Ну, это их проблема. Я с ним не согласен. Не знаю, кто он, но это будет для него большой проблемой", - указал американский лидер.

Некоторое время назад премьер Гренландии заявил, что при необходимости остров сделает выбор в пользу "НАТО, Королевства Дания и Евросоюза". Он также подчеркнул, что Гренландию нельзя купить.

Ранее Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте прошлого года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.