Названы регионы РФ, лидирующие по числу студентов-целевиков

Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область стали лидерами среди российских регионов по числу студентов, поступивших в вузы в рамках целевой квоты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в 2025/26 учебном году. Об этом со ссылкой на список Минобрнауки РФ из 10 субъектов-лидеров по набору целевиков сообщает ТАСС.

"В 2025/26 учебном году в топ-10 регионов по приему на обучение в рамках целевой квоты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры вошли: Москва - город федерального значения (6 711 чел.), Санкт-Петербург - город федерального значения (4 117 чел.), Свердловская область (1 638 чел.)", - следует из сообщения.

Отмечается, что на четвертой строчке рейтинга расположилась Республика Башкортостан (1 550 чел.), пятой - Ростовская область (1 483 чел.), шестой - Республика Татарстан (1 406 чел.), седьмой - Краснодарский край (1 294 чел.), восьмой - Самарская область (1 161 чел.), девятой и десятой - Новосибирская (1 151 чел.) и Воронежская (1 097 чел.). области соответственно.