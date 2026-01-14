Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
14 января 2026 / 16:58
КОТИРОВКИ
USD
14/01
78.8527
EUR
14/01
92.3973
Новости часа
В Новокузнецке по делу о гибели новорожденных задержан главврач больницы В Таиланде из-за падения строительного крана на поезд погибли 22 человека
Москва
14 января 2026 / 16:58
Котировки
USD
14/01
78.8527
0.0000
EUR
14/01
92.3973
0.0000
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:26
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
Названы регионы РФ, лидирующие по числу студентов-целевиков
14 января 2026 / 13:59
Названы регионы РФ, лидирующие по числу студентов-целевиков
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область стали лидерами среди российских регионов по числу студентов, поступивших в вузы в рамках целевой квоты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в 2025/26 учебном году. Об этом со ссылкой на список Минобрнауки РФ из 10 субъектов-лидеров по набору целевиков  сообщает ТАСС.

"В 2025/26 учебном году в топ-10 регионов по приему на обучение в рамках целевой квоты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры вошли: Москва - город федерального значения (6 711 чел.), Санкт-Петербург - город федерального значения (4 117 чел.), Свердловская область (1 638 чел.)", - следует из сообщения.

Отмечается, что на четвертой строчке рейтинга расположилась Республика Башкортостан (1 550 чел.), пятой - Ростовская область (1 483 чел.), шестой - Республика Татарстан (1 406 чел.), седьмой - Краснодарский край (1 294 чел.), восьмой - Самарская область (1 161 чел.), девятой и десятой - Новосибирская (1 151 чел.) и Воронежская (1 097 чел.). области соответственно.

Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
14:30
В Новокузнецке по делу о гибели новорожденных задержан главврач больницы
14:17
В Таиланде из-за падения строительного крана на поезд погибли 22 человека
13:59
Названы регионы РФ, лидирующие по числу студентов-целевиков
13:45
Трамп считает нежелание жителей Гренландии присоединиться к США "их проблемой"
13:30
Цена серебра обновила исторический максимум
13:16
Bloomberg: компания SpaceX отменила плату за доступ к Starlink в Иране
12:59
Вильфанд сообщил, что температура на Крещение в Москве будет ниже нормы
12:45
Бастрыкин: жертвами агрессии Киева с 2014 года стали 7,1 тыс. жителей Донбасса
12:33
Трамп рекомендовал гражданам США и их союзников покинуть Иран
12:14
Российские ВС освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения