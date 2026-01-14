Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Общество
В Таиланде из-за падения строительного крана на поезд погибли 22 человека
14 января 2026 / 14:17
© REUTERS/ Chalinee Thirasupa/ТАСС
В Таиланде при обрушении строительного крана на пассажирский поезд не менее 22 человек погибли и 55 пострадали. Об этом информировала газета Manager Online.
Уточняется, что всего в поезде находились 190 пассажиров.
Некоторое время назад газета Khaosod сообщала о 10 погибших и 40 пострадавших в результате инцидента.
ЧП произошло в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства. Поезд следовал по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. В результате столкновения состав сошел с рельс и загорелся. На месте аварии работают сотрудники спасательных служб, которые пытаются освободить заблокированных пассажиров.