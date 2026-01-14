Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
В Новокузнецке по делу о гибели новорожденных задержан главврач больницы В Таиланде из-за падения строительного крана на поезд погибли 22 человека
14 января 2026 / 13:44
14 января 2026 / 13:26
14 января 2026 / 13:24
Общество
В Таиланде из-за падения строительного крана на поезд погибли 22 человека
14 января 2026 / 14:17
В Таиланде из-за падения строительного крана на поезд погибли 22 человека
© REUTERS/ Chalinee Thirasupa/ТАСС

В Таиланде при обрушении строительного крана на пассажирский поезд не менее 22 человек погибли и 55 пострадали. Об этом информировала газета Manager Online.

Уточняется, что всего в поезде находились 190 пассажиров.

Некоторое время назад газета Khaosod сообщала о 10 погибших и 40 пострадавших в результате инцидента.

ЧП произошло в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства. Поезд следовал по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. В результате столкновения состав сошел с рельс и загорелся. На месте аварии работают сотрудники спасательных служб, которые пытаются освободить заблокированных пассажиров.

