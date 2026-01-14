В Новокузнецке по делу о гибели новорожденных задержан главврач больницы

В рамках уголовного дела о смерти младенцев задержаны главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Новокузнецкой ГКБ №1. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

По ее словам, в зависимости от роли каждого их подозревают в совершении преступлений, "предусмотренных частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность) и частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)".

С участием подозреваемых проводят следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела назначены девять комиссионных судебно-медицинских экспертиз, указала представитель ведомства.