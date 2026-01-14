Тимошенко инкриминируют подкуп депутатов Рады

Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
© Brendan Hoffman/ Getty Images/ТАСС
Спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила о предъявлении обвинений лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП предъявили обвинения Юлии Тимошенко", - заявила она изданию "Общественное. Новости".
Обвинения предъявлены по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о других депутатах Рады. Политику грозит от 5 до 10 лет заключения.