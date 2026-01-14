Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
14 января 2026 / 17:11
КОТИРОВКИ
USD
14/01
78.8527
EUR
14/01
92.3973
Новости часа
Российские ВС ударили по местам хранения беспилотников ВСУ Тимошенко инкриминируют подкуп депутатов Рады
Москва
14 января 2026 / 17:11
Котировки
USD
14/01
78.8527
0.0000
EUR
14/01
92.3973
0.0000
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:26
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Политические скандалы на Украине / Политика и религия
Политика
Тимошенко инкриминируют подкуп депутатов Рады
14 января 2026 / 14:45
Тимошенко инкриминируют подкуп депутатов Рады
© Brendan Hoffman/ Getty Images/ТАСС

Спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила о предъявлении обвинений лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП предъявили обвинения Юлии Тимошенко", - заявила она изданию "Общественное. Новости".

Обвинения предъявлены по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о других депутатах Рады. Политику грозит от 5 до 10 лет заключения. 

Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
14:59
Российские ВС ударили по местам хранения беспилотников ВСУ
14:45
Тимошенко инкриминируют подкуп депутатов Рады
14:30
В Новокузнецке по делу о гибели новорожденных задержан главврач больницы
14:17
В Таиланде из-за падения строительного крана на поезд погибли 22 человека
13:59
Названы регионы РФ, лидирующие по числу студентов-целевиков
13:45
Трамп считает нежелание жителей Гренландии присоединиться к США "их проблемой"
13:30
Цена серебра обновила исторический максимум
13:16
Bloomberg: компания SpaceX отменила плату за доступ к Starlink в Иране
12:59
Вильфанд сообщил, что температура на Крещение в Москве будет ниже нормы
12:45
Бастрыкин: жертвами агрессии Киева с 2014 года стали 7,1 тыс. жителей Донбасса
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения