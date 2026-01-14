Российские ВС ударили по местам хранения беспилотников ВСУ

Российские войска ударили по местам хранения и предполетной подготовки украинских беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 145 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение местам хранения и предполетной подготовки беспилотников дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.