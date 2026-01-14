Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Белый дом считает уместным жестом показанный Трампом рабочему средний палец Лавров: третий саммит РФ - Африка может пройти в 2026 году
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:26
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24
Безопасность
Российские ВС ударили по местам хранения беспилотников ВСУ
14 января 2026 / 14:59
Российские войска ударили по местам хранения и предполетной подготовки украинских беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 145 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение местам хранения и предполетной подготовки беспилотников дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.

