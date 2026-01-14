Цена нефти Brent впервые с 27 октября превысила $66 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $66 за баррель впервые с 27 октября прошлого года.

По состоянию на 13:32 мск, стоимость нефти Brent росла на 0,9% и торговалась на уровне $66,06 за баррель.

К 13:47 мск Brent ускорил рост до $66,22 за баррель (+1,15%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2026 года рос на 1,14% и находился на отметке в $61,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов.