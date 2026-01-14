Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
14 января 2026 / 18:30
КОТИРОВКИ
USD
14/01
78.8527
EUR
14/01
92.3973
Новости часа
Белый дом считает уместным жестом показанный Трампом рабочему средний палец Лавров: третий саммит РФ - Африка может пройти в 2026 году
Москва
14 января 2026 / 18:30
Котировки
USD
14/01
78.8527
0.0000
EUR
14/01
92.3973
0.0000
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:26
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 27 октября превысила $66 за баррель
14 января 2026 / 15:16
Цена нефти Brent впервые с 27 октября превысила $66 за баррель
© Егор Алеев/ТАСС, архив

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $66 за баррель впервые с 27 октября прошлого года.

По состоянию на 13:32 мск, стоимость нефти Brent росла на 0,9% и торговалась на уровне $66,06 за баррель.

К 13:47 мск Brent ускорил рост до $66,22 за баррель (+1,15%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2026 года рос на 1,14% и находился на отметке в $61,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
15:59
Белый дом считает уместным жестом показанный Трампом рабочему средний палец
15:45
Лавров: третий саммит РФ - Африка может пройти в 2026 году
15:33
В Тегеране прошла церемония похорон 100 погибших в результате беспорядков
15:16
Цена нефти Brent впервые с 27 октября превысила $66 за баррель
14:59
Российские ВС ударили по местам хранения беспилотников ВСУ
14:45
Тимошенко инкриминируют подкуп депутатов Рады
14:30
В Новокузнецке по делу о гибели новорожденных задержан главврач больницы
14:17
В Таиланде из-за падения строительного крана на поезд погибли 22 человека
13:59
Названы регионы РФ, лидирующие по числу студентов-целевиков
13:45
Трамп считает нежелание жителей Гренландии присоединиться к США "их проблемой"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения