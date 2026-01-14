В Тегеране прошла церемония похорон 100 погибших в результате беспорядков

В столице Ирана прошла церемония похорон 100 человек, погибших в результате массовых беспорядков. Трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания.

Сообщается, что среди них как мирные граждане, так и сотрудники правоохранительных органов исламской республики.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались протесты торговцев из-за существенного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов страны. Власти информировали о гибели 38 правоохранителей. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.