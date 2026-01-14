Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
14 января 2026 / 13:26
14 января 2026 / 13:24
Политика
Лавров: третий саммит РФ - Африка может пройти в 2026 году
14 января 2026 / 15:45
© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

Третий саммит Россия - Африка может быть организован в 2026 году. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

"Сегодня отметили важное значение подготовки третьего российско-африканского саммита. Первый в 2019 году состоялся в Сочи, второй в 2023 году - в Санкт-Петербурге. Сейчас идет речь о том, чтобы в наступившем 2026 году организовать третий такой саммит", - указал глава российской дипломатии.

"У нас общее мнение об успехе работы созданного по инициативе глав государств России и африканских стран Форума партнерства Россия - Африка. Положительно оценили итоги второй министерской встречи", - отметил он.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка состоялась в Каире 19-20 декабря прошлого года. 

