Белый дом считает уместным жестом показанный Трампом рабочему средний палец

Директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун считает уместным жест американского лидера Дональда Трампа, который показал средний палец работнику завода Ford в штате Мичиган. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По его словам, "какой-то безумец в приступе ярости выкрикивал нецензурные ругательства, и президент дал уместный и недвусмысленный ответ".

13 января рабочий выкрикнул в адрес Трампа фразу "защитник педофилов", после чего президент США несколько раз нецензурно выругался и показал ему средний палец. По информации WP, сотрудник завода временно отстранен от работы, инициировано разбирательство.

Трамп входил в число знакомых обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна. Финансист был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из них было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он свел счеты с жизнью в тюремной камере в августе 2019 года.