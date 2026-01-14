Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
14 января 2026 / 13:26
14 января 2026 / 13:24
Белый дом считает уместным жестом показанный Трампом рабочему средний палец
14 января 2026 / 15:59
© AP Photo/Дж. Скотт Эпплвайт/ТАСС

Директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун считает уместным жест американского лидера Дональда Трампа, который показал средний палец работнику завода Ford в штате Мичиган. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По его словам, "какой-то безумец в приступе ярости выкрикивал нецензурные ругательства, и президент дал уместный и недвусмысленный ответ".

13 января рабочий выкрикнул в адрес Трампа фразу "защитник педофилов", после чего президент США несколько раз нецензурно выругался и показал ему средний палец. По информации WP, сотрудник завода временно отстранен от работы, инициировано разбирательство.

Трамп входил в число знакомых обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна. Финансист был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из них было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он свел счеты с жизнью в тюремной камере в августе 2019 года. 

