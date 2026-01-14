Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
14 января 2026 / 20:02
Лавров: Россия поддерживает требование Африки о расширении присутствия в СБ ООН Russian Field: гимн РФ стал главной песней в жизни россиян
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:26
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24
Число зарегистрированных пользователей Мах составило 85 млн
14 января 2026 / 16:15
Число зарегистрированных пользователей Мах составило 85 млн
© Евгений Мессман/ ТАСС

Число зарегистрированных пользователей национального мессенджера Max с момента начала его работы составило 85 млн. Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день в Мах зарегистрировались 85 миллионов пользователей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем суточный охват национального мессенджера составил более 55 млн активных пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи написали свыше 18 млрд сообщений и совершили более 2,5 млрд звонков. Пользователи также записали более 200 млн видеокружков и отправили более миллиарда стикеров.

"Блогеры, компании и госорганизации создали свыше 140 тыс. публичных каналов в Max, их суммарная аудитория превысила 54 млн подписчиков", - указали в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что более 40 тыс. магазинов внедрили технологию подтверждения возраста с помощью "Цифрового ID".

