Число зарегистрированных пользователей Мах составило 85 млн

Число зарегистрированных пользователей национального мессенджера Max с момента начала его работы составило 85 млн. Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день в Мах зарегистрировались 85 миллионов пользователей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем суточный охват национального мессенджера составил более 55 млн активных пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи написали свыше 18 млрд сообщений и совершили более 2,5 млрд звонков. Пользователи также записали более 200 млн видеокружков и отправили более миллиарда стикеров.

"Блогеры, компании и госорганизации создали свыше 140 тыс. публичных каналов в Max, их суммарная аудитория превысила 54 млн подписчиков", - указали в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что более 40 тыс. магазинов внедрили технологию подтверждения возраста с помощью "Цифрового ID".