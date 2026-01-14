Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
/ Ближнее зарубежье / Политика / Военная индустрия / Политика и религия

Политика
Политика
Пашинян заявил, что членство Армении в ОДКБ лишило ее доступа к оружейным рынкам
14 января 2026 / 16:32
Пашинян заявил, что членство Армении в ОДКБ лишило ее доступа к оружейным рынкам
© Сергей Булкин/ ТАСС

Членство Армении в ОДКБ лишило ее доступа к международным оружейным рынкам. На это обратил внимание премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на форуме по безопасности Межамериканской комиссии по правам человека "Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей" в Ереване. Трансляцию вели местные телеканалы.

"Членство Армении в ОДКБ представляло собой серьезное препятствие, я не сказал бы второе, а третье и даже четвертое, но препятствие для доступа к этому международному оружейному рынку", - указал он, отметив, что в 2022 году даже была ситуация, когда у страны были контракты на сотни миллионов долларов на поставку вооружения, которое не поставлялось.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван приостановил участие в работе ОДКБ, так как, по его утверждению, организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре 2025 года армянский премьер объявил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата.

