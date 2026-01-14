Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 260 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 7 управляемых авиабомб и 260 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 925 беспилотников, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 115 танков и других боевых бронемашин, 1 641 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 746 единиц специальной военной автомобильной техники.