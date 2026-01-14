Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
14 января 2026 / 13:44
14 января 2026 / 13:26
14 января 2026 / 13:24
Олимпийское движение
Спорт
Швейцария ведет "привилегированный диалог" о проведении зимних Олимпийских игр
14 января 2026 / 16:59
Швейцария ведет "привилегированный диалог" о проведении зимних Олимпийских игр
© AP Photo/ Gregory Bull/ТАСС

Федеральный совет (правительство) Швейцарии ведет "привилегированный диалог" с Международным олимпийским комитетом (МОК) об организации зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2038 года. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба правительства страны.

Как отмечается, такой диалог позволит конфедерации "до конца 2027 года без конкуренции подготовить досье для проведения соревнований". В случае его соответствия требованиям МОК Швейцария получит право на проведение Олимпиады, указали в пресс-службе. Предполагается, что конфедерация станет первой страной, где Игры будут проходить по всей стране. Местом их проведения станут все четыре языковые области.

Согласно заявлению, решение предусматривает федеральный взнос в размере не более $249 млн.

Швейцария принимала у себя Олимпийские игры в 1928 и 1948 годах. Оба раза речь шла о зимних соревнованиях, и оба раза они проводились на горнолыжном курорте Санкт-Мориц.

