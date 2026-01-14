Russian Field: гимн РФ стал главной песней в жизни россиян

Самой важной песней в своей жизни россияне чаще всего называют гимн России, а самой значимой книгой - Библию. Об этом со ссылкой на данные всероссийского социологического опроса компании Russian Field передает ТАСС.

На вопрос о самой важной песне в жизни ответил 51% респондентов. Чаще всего сограждане называли гимн России (13%). Затем идут песня Льва Лещенко "День Победы" (5%), гимн СССР (3%), а также композиции Марка Бернеса "Я люблю тебя, жизнь" и "С чего начинается Родина", песня "Священная война", "Матушка" в исполнении Татьяны Куртуковой и песня Виктора Цоя и группы "Кино" "Перемен!" (по 2%).

Вместе с тем на вопрос о самой важной книге в жизни, 62% россиян смогли назвать конкретное произведение. Рейтинг возглавила Библия (10%). На втором месте - "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова и "Война и мир" Льва Толстого (по 6%). Третью позицию разделили роман Николая Островского "Как закалялась сталь" и азбука (букварь) - по 4%.

Всероссийский телефонный опрос проводился 10-16 декабря прошлого года по заказу политолога и члена Общественной палаты РФ Александра Асафова. Размер выборки - 1,6 тыс. человек.