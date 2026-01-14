Лавров: Россия поддерживает требование Африки о расширении присутствия в СБ ООН

Реформа Совета Безопасности ООН давно назрела, Россия поддерживает требование Африки об увеличении присутствия континента в этом институте. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

"Мы акцентировали важность совершенствования форм деятельности ООН, что включает в себя и реформу Совета Безопасности, она давно назрела. Мы последовательно поддерживаем справедливые требования Африки о расширении своего присутствия в Совете Безопасности. Эта коллективная позиция Африканского союза пользуется неизменной поддержкой России", - подчеркнул он.

Глава российской дипломатии также выразил благодарность за "поддержку со стороны Намибии российских кандидатур в ходе различных выборов в органы ООН, на других международных площадках". "Мы неизменно поддерживаем инициативы Намибии, кандидатуры этой страны в ходе различных выборов", - отметил он.