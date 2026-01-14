Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Fox: США приостановят выдачу виз гражданам РФ
Госдепартамент США приостанавливает обработку заявлений на получение виз для граждан 75 стран, в том числе РФ, в рамках борьбы с заявителями, которые могут стать обузой для государственного бюджета. Об этом со ссылкой на служебную записку ведомства передает телеканал Fox News.

По данным телеканала, консульским работникам дано указание отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит переоценку процедур проверки и досмотра. В перечень стран, на которые распространяются ограничения, вошли Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие государства.

Отмечается, что обработка заявлений будет поставлена на паузу с 21 января и "продлится неопределенный срок".

