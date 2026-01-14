Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Цена золота обновила исторический максимум
14 января 2026 / 18:15
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше $4 650 за тройскую унцию.

По состоянию на 15:59 мск, стоимость золота составляла $4 650,1 за тройскую унцию (+1,11%). К 16:15 мск цена на драгметалл замедлила рост до $4 641,3 за унцию (+0,92%).

Вместе с тем стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex торговалась на уровне $91,61 за унцию (+6,11%), вновь обновив исторический рекорд пару минутами ранее. Так, на 16:11 мск, серебро выросло до $92,195 за унцию (+6,78%), свидетельствуют данные площадки.

