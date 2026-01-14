Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
14 января 2026 / 21:34
14 января 2026 / 13:44
14 января 2026 / 13:26
14 января 2026 / 13:24
Хуснуллин отметил, что cтроительная отрасль России в 2025 году отработала хорошо
14 января 2026 / 18:30
Хуснуллин отметил, что cтроительная отрасль России в 2025 году отработала хорошо
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Строительная отрасль России по итогам 2025 года отработала хорошо, намеченные показатели достигнуты. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"В 2025 году мы неплохо отработали. У нас объем ввода недвижимости сопоставим с 2024 годом - и жилой, и нежилой. Чуть меньше по жилью и практически сопоставимо по "нежилью". То есть все показатели выполнены", - указал он.

Все показатели нацпроекта "Инфраструктура для жизни", несмотря на то что это был первый год его реализации, российская стройотрасль выполнила, подчеркнул Хуснуллин.

Некоторое время назад министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отмечал, что по итогам прошлого года ввод жилья по стране составил 107,6 млн кв. м. 

