Хуснуллин отметил, что cтроительная отрасль России в 2025 году отработала хорошо

Строительная отрасль России по итогам 2025 года отработала хорошо, намеченные показатели достигнуты. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"В 2025 году мы неплохо отработали. У нас объем ввода недвижимости сопоставим с 2024 годом - и жилой, и нежилой. Чуть меньше по жилью и практически сопоставимо по "нежилью". То есть все показатели выполнены", - указал он.

Все показатели нацпроекта "Инфраструктура для жизни", несмотря на то что это был первый год его реализации, российская стройотрасль выполнила, подчеркнул Хуснуллин.

Некоторое время назад министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отмечал, что по итогам прошлого года ввод жилья по стране составил 107,6 млн кв. м.