Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 310 военных
14 января 2026 / 18:44
© Latin America News Agency via Reuters Connect/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 310 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 190 военнослужащих, "Запад" - до 200, "Южная" - до 125, "Центр" - до 440, "Восток" - более 300, "Днепр" - свыше 55 военнослужащих.