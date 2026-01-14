Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
14 января 2026 / 13:44
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:26
14 января 2026 / 13:26
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24
14 января 2026 / 13:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 310 военных
14 января 2026 / 18:44
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 310 военных
© Latin America News Agency via Reuters Connect/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 310 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 190 военнослужащих, "Запад" - до 200, "Южная" - до 125, "Центр" - до 440, "Восток" - более 300, "Днепр" - свыше 55 военнослужащих.

