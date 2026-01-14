Армения стремится получить членство в Европейском союзе и примет решение о дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), когда не будет возможности параллельного пребывания в двух интеграционных объединениях. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме по безопасности Межамериканской комиссии по правам человека "Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей" в Ереване. Его выступление транслировали местные телеканалы.

"Хотим ли мы стать полноправным членом Евросоюза? Да, безусловно и однозначно. Но для этого есть одно очень важное предварительное условие: страна объективно должна соответствовать стандартам ЕС. Может, и не на 100%, но хотя бы на 97%, 98%, 99%. В противном случае ставить цель - это просто потеря времени и ресурсов", - сказал он.

В этом контексте Пашинян отметил, что стратегия армянских властей состоит в том, чтобы четко идти по пути превращения Армении в страну, соответствующую стандартам Евросоюза. "Когда это произойдет, у нас будет два варианта: либо нас принимают в ЕС, или нас не принимают по каким-то причинам в ЕС. В обоих случаях мы окажемся в выигрыше", - указал он.

По словам премьера, в Армении хорошо понимают, что страна не сможет быть одновременно в ЕС и ЕАЭС. Вместе с тем выяснилось, что существует определенное пространство для движения по пути членства в ЕС и сохранения членства в ЕАЭС, подчеркнул он. "Мы четко говорим, что идем по этому пути. Но сегодня мы являемся и членами ЕАЭС, что означает, что на нынешнем этапе нет несовместимости. Таким образом, мы будем оставаться в ЕАЭС, пока не возникнет вопроса несовместимости", - сказал политик.

Пашинян добавил, что когда уже не будет возможности это делать, власти вместе с армянским народом примут соответствующее решение.

Депутаты парламента Армении 26 марта приняли закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Пашинян обращал внимание, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, так как этот вопрос требует вынесения на референдум. Вместе с тем вице-премьер РФ Алексей Оверчук отмечал, что Москва расценивает эти действия как начало выхода республики из ЕАЭС. Он констатировал несовместимость вступления в ЕС с членством страны в ЕАЭС.