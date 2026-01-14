Число погибших в результате крушения поезда в Таиланде достигло 30

Число погибших при обрушении строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде увеличилось до 30, еще 67 человек пострадали. Об этом информировала газета Khaosod.

По уточненным данным, в момент крушения поезда в нем находился 171 пассажир. Ранее сообщалось о 28 жертвах инцидента. Спасатели ведут поиск четырех пассажиров, судьба которых остается неизвестной.

ЧП произошло утром 14 января в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства. Поезд следовал по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. Из-за падения крана состав сошел с рельсов и загорелся.