Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:26
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24
Политика
Трамп пояснил, зачем США нужна Гренландия
14 января 2026 / 19:30
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Американский президент Дональд Трамп полагает, что Гренландия нужна Соединенным Штатам для строительства системы ПРО "Золотой купол".
"Гренландия имеет ключевое значение для системы "Золотой купол", над которой мы работаем", - указал политик в Truth Соц. сети.
Ранее Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте прошлого года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.