Трамп пояснил, зачем США нужна Гренландия

Американский президент Дональд Трамп полагает, что Гренландия нужна Соединенным Штатам для строительства системы ПРО "Золотой купол".

"Гренландия имеет ключевое значение для системы "Золотой купол", над которой мы работаем", - указал политик в Truth Соц. сети.

Ранее Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте прошлого года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.