Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
14 января 2026 / 21:46
КОТИРОВКИ
USD
14/01
78.8527
EUR
14/01
92.3973
Новости часа
Президенты России и Бразилии обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы Орбан отметил, что $800 млрд для Украины "не вырастут на деревьях"
Москва
14 января 2026 / 21:46
Котировки
USD
14/01
78.8527
0.0000
EUR
14/01
92.3973
0.0000
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:26
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Социально-экономический кризис на Украние / Переговоры по Украине
Политика
Орбан отметил, что $800 млрд для Украины "не вырастут на деревьях"
14 января 2026 / 19:45
Орбан отметил, что $800 млрд для Украины "не вырастут на деревьях"
© AP Photo/ Vladimir Voronin/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что "деньги не растут на деревьях", и $800 млрд, которые Украина просит у ЕС, придется изымать из бюджетов стран сообщества.

"К сожалению, деньги не растут на деревьях, в том числе $800 млрд. Это сумма, которую украинцы требуют от европейцев в течение следующего десятилетия. Для Венгрии это означало бы финансовое бремя в размере свыше $9 млрд. И откуда, по мнению Брюсселя, должны взяться эти деньги?" - указал он в соцсети Х, комментируя доклад венгерского министерства по делам ЕС о последствиях финансирования Украины.

Орбан заявил, что Будапешт не будет финансировать Киев и поддерживать таким образом стремление европейских лидеров к продолжению конфликта в этой стране. "Мы говорим "нет" военным планам Брюсселя", - указал он, посоветовав всем ознакомиться с выводами доклада, подготовленного под руководством министра по делам ЕС Яноша Боки.

Согласно документу, который распространило венгерское правительство, с февраля 2022 года ЕС предоставил Украине финансовую, военную и экономическую помощь на €193,3 млрд. Часть этой суммы поступила за счет доходов от использования замороженных на Западе активов России.

Они также обратили внимание, что в декабре прошлого года Евросовет принял решение о выделении Украине в 2026-2027 годах €90 млрд за счет общего займа европейских стран. Кроме того, Киев рассчитывает получить от ЕС на восстановление в следующие 10 лет $800 млрд, не считая денег на свои военные расходы. 

Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
19:58
Президенты России и Бразилии обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы
19:45
Орбан отметил, что $800 млрд для Украины "не вырастут на деревьях"
19:30
Трамп пояснил, зачем США нужна Гренландия
19:14
Число погибших в результате крушения поезда в Таиланде достигло 30
18:59
Пашинян заявил о "безусловном" желании Армении получить членство в ЕС
18:44
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 310 военных
18:30
Хуснуллин отметил, что cтроительная отрасль России в 2025 году отработала хорошо
18:15
Цена золота обновила исторический максимум
17:59
Верховная рада в 18-й раз продлила военное положение на Украине
17:44
Fox: США приостановят выдачу виз гражданам РФ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения