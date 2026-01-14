Орбан отметил, что $800 млрд для Украины "не вырастут на деревьях"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что "деньги не растут на деревьях", и $800 млрд, которые Украина просит у ЕС, придется изымать из бюджетов стран сообщества.

"К сожалению, деньги не растут на деревьях, в том числе $800 млрд. Это сумма, которую украинцы требуют от европейцев в течение следующего десятилетия. Для Венгрии это означало бы финансовое бремя в размере свыше $9 млрд. И откуда, по мнению Брюсселя, должны взяться эти деньги?" - указал он в соцсети Х, комментируя доклад венгерского министерства по делам ЕС о последствиях финансирования Украины.

Орбан заявил, что Будапешт не будет финансировать Киев и поддерживать таким образом стремление европейских лидеров к продолжению конфликта в этой стране. "Мы говорим "нет" военным планам Брюсселя", - указал он, посоветовав всем ознакомиться с выводами доклада, подготовленного под руководством министра по делам ЕС Яноша Боки.

Согласно документу, который распространило венгерское правительство, с февраля 2022 года ЕС предоставил Украине финансовую, военную и экономическую помощь на €193,3 млрд. Часть этой суммы поступила за счет доходов от использования замороженных на Западе активов России.

Они также обратили внимание, что в декабре прошлого года Евросовет принял решение о выделении Украине в 2026-2027 годах €90 млрд за счет общего займа европейских стран. Кроме того, Киев рассчитывает получить от ЕС на восстановление в следующие 10 лет $800 млрд, не считая денег на свои военные расходы.