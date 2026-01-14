Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
14 января 2026 / 23:05
14 января 2026 / 13:44
14 января 2026 / 13:26
14 января 2026 / 13:24
Президенты России и Бразилии обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы
14 января 2026 / 19:58
14 января 2026 / 19:58
© Александр Казаков/ ТАСС

Телефонная беседа президентов России и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы 14 января - первый в этом году официальный международный разговор, о котором информировал Кремль.

"По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой", - сказано в сообщении.

"Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы", - указали в Кремле.

Стороны отметили совпадение своих подходов по обеспечению национальных интересов Боливарианской Республики. 

Путин и Лула да Силва также условились координировать усилия, в том числе в ООН и БРИКС "в интересах деэскалации обстановки в латиноамериканском и других регионах мира", говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества России и Бразилии в различных областях. 

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в ходе которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции президента в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента.

